Как избежать перетренированности в спортзале и чем это опасно?
Эфир 29 января в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Как избежать перетренированности в спортзале и чем это опасно?
В еженедельной программе “Больше ППравил” мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. В гостях - Управляющая фитнес-клубом World Class во Владивостоке Аурика Гаврикова. Вместе с ними обсудим такой феномен, как мазохизм и перетренированность в спортзале.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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