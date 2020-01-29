2020-01-29T04:08:27+03:00
Больше ППравил
Полина СТЕПАНЕНКОЮлия АХРИМОВА

Как избежать перетренированности в спортзале и чем это опасно?

Эфир 29 января в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как избежать перетренированности в спортзале и чем это опасно?

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В еженедельной программе “Больше ППравил” мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. В гостях - Управляющая фитнес-клубом World Class во Владивостоке Аурика Гаврикова. Вместе с ними обсудим такой феномен, как мазохизм и перетренированность в спортзале.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Будет ли Макдональдс во Владивостоке, кто проведет ревизию "Хаяттов", и когда пустят новые московские трамваи?.

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