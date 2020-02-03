3 Февр. 2020 2020-02-03T07:05:05+03:00

Чем для нас обернется закрытие границы с Китаем? Эксперты и предприниматели высказывают свое мнение 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим экономические последствия закрытия сухопутной границы с Китаем. Эксперты и предприниматели выскажутся, на что, по их мнению, взлетят цены, когда ограниченный режим закончит действие и какие еще изменения могут ждать экономику страны и края во время активности коронавируса в Поднебесной.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.