31 Янв. 2020 2020-01-31T04:39:51+03:00

Закрытие границы с Китаем, баснословный счет за парковку и романтический сюрприз на день рождения 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" побеседуем о решительных мерах правительства России по борьбе с коронавирусом, узнаем, почему посетительнице торгового центра во Владивостоке выставили баснословный счет за парковку и обсудим романтический сюрприз жителя Владивостока для своей жены.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.