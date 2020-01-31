2020-01-31T04:39:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Закрытие границы с Китаем, баснословный счет за парковку и романтический сюрприз на день рождения

Эфир 31 января в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Закрытие границы с Китаем, баснословный счет за парковку и романтический сюрприз на день рождения

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" побеседуем о решительных мерах правительства России по борьбе с коронавирусом, узнаем, почему посетительнице торгового центра во Владивостоке выставили баснословный счет за парковку и обсудим романтический сюрприз жителя Владивостока для своей жены.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Закрытие границы с Китаем, баснословный счет за парковку и новый проект фонда "Сохрани жизнь".

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