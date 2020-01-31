31 Янв. 2020 2020-01-31T04:39:45+03:00

Все о новом проекте благотворительного фонда "Сохраним жизнь" - "Сказки на здоровье" 00:00 00:00

У нас в гостях пресс-секретарь благотворительного фонда “Сохрани жизнь” Ольга Ильченко и Автор сказок, участник проекта “Сказки на Здоровье” Александр Киктенко. Поговорим о новом федеральном проекте "Сказки на здоровье" и о том, как стать его участником.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.