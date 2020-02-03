3 Февр. 2020 2020-02-03T07:05:05+03:00

Последствия закрытия границы с Китаем: как сильно пострадает экономика России и опасны ли посылки из Китая? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" продолжаем обсуждать последствия закрытия сухопутной границы с Китаем. Доктор экономических наук Александр Латкин выскажет свое экспертное мнение на происходящую ситуацию, а специалисты Почты России развеют мифы о посылках из Китая.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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