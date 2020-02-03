3 Февр. 2020 2020-02-04T07:45:07+03:00

Все о современном школьном образовании и о том, как становятся студентами лучших вузов России и мира 00:00 00:00

4 февраля в 9.00 в эфире радио «Комсомольская правда» поговорим о современном школьном образовании, о запросах родителей, о методах преподавания и о том, благодаря чему выпускники становятся студентами лучших вузов России и мира.

У нас в гостях директор Международной лингвистической школы - Ольга Шевченко и заместитель директора по науке - Марина Артёменко.

По итогам 2019 года школа вошла в «ТОП-100 лучших школ России» по версии Всероссийского образовательного форума «Школа будущего».

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.