2020-02-04T07:45:00+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Московская органистка Марина Омельченко о предстоящих концертах во Владивостоке

Эфир начнется 4 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Московская органистка Марина Омельченко о предстоящих концертах во Владивостоке

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Наш гость: Марина Омельченко - титулярная органистка Римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и артистический директор Благотворительного фонда «Искусство добра». Вместе с ней поговорим о грядущих концертах 5 и 6 февраля, побеседуем о благотворительности и о том, как составляется концертная программа.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Московская органистка Марина Омельченко о предстоящих концертах во Владивостоке.

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