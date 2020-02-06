2020-02-06T04:41:53+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Министр труда и социальной защиты Приморского края о льготах и борьбе с бедностью в эфире радио "КП"

Эфир 6 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Министр труда и социальной защиты Приморского края о льготах и борьбе с бедностью в эфире радио "КП"

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В 8:00 в гостях Светлана Красицкая, министр труда и социальной политики Приморского края. Поговорим о снижении уровня бедности, узнаем про выплаты семьям с детьми и расскажем о социальной помощи тем, кто оказался за чертой.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Борьба с бедностью с министром труда и дальневосточная ипотека со Сбербанком в эфире радио "КП".

Скачать передачу [mp3, 40.1 МБ]
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