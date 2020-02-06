Министр труда и социальной защиты Приморского края о льготах и борьбе с бедностью в эфире радио "КП"
Эфир 6 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Министр труда и социальной защиты Приморского края о льготах и борьбе с бедностью в эфире радио "КП"
В 8:00 в гостях Светлана Красицкая, министр труда и социальной политики Приморского края. Поговорим о снижении уровня бедности, узнаем про выплаты семьям с детьми и расскажем о социальной помощи тем, кто оказался за чертой.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Борьба с бедностью с министром труда и дальневосточная ипотека со Сбербанком в эфире радио "КП".