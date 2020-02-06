6 Февр. 2020 2020-02-06T04:43:02+03:00

Все о дальневосточной ипотеке со Сбербанком в эфире радио "КП" 00:00 00:00

В 9:00 в эфире Наталья Шестак, начальник сектора по работе с партнёрами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк. Узнаем, кто может претендовать на дальневосточную ипотеку, что делать, если нет денег на первоначальный взнос, и как повысить шансы на получение жилищного кредита.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.