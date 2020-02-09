9 Февр. 2020 2020-02-11T05:21:58+03:00

Как коронавирус ударит по экономике и что может спасти от инфицирования - все об опасной болезни на радио "КП" 00:00 00:00

В 10:00 в эфире радио "Комсомольская правда" в гостях Александр Латкин, директор Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС и генеральный директор Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ВГУЭС. Поговорим о влиянии коронавируса на экономику, обсудим систему диагностики инфекции и узнаем что может защитить от болезни.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.