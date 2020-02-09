2020-02-11T05:21:58+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Как коронавирус ударит по экономике и что может спасти от инфицирования - все об опасной болезни на радио "КП"

Эфир 10 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как коронавирус ударит по экономике и что может спасти от инфицирования - все об опасной болезни на радио "КП"

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В 10:00 в эфире радио "Комсомольская правда" в гостях Александр Латкин, директор Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС и генеральный директор Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ВГУЭС. Поговорим о влиянии коронавируса на экономику, обсудим систему диагностики инфекции и узнаем что может защитить от болезни.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Как коронавирус ударит по экономике и что может спасти от инфицирования - все об опасной болезни на радио "КП".

Скачать передачу [mp3, 40.2 МБ]
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