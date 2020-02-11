11 Февр. 2020 2020-02-11T05:24:12+03:00

Толстый кот Виктор и его хозяин Михаил Галин в эфире радио "КП" 00:00 00:00

В 9:00 в гостях у радио "Комсомольская правда" Михаил Галин со своим питомцем - толстым котом Виктором, которого в прошлом году не пустили в самолет из-за лишних двух килограммов. Узнаем об инициативе Михаила изменить правила перевозки животных в самолете, поговорим о диете обаятельного пухляша и узнаем о грядущих планах известной парочки.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.