10 Февр. 2020 2020-02-11T11:32:19+03:00

В Уссурийске педагог учила правописанию матов, а в Артеме для школьников появились платные шкафчики 00:00 00:00

В 8:00 подведем итоги недели. Вспомним про школьный скандал с педагогом, которая учила детей правописанию матерных слов, обсудим платные шкафчики для учеников в Артеме, а также узнаем погоду на предстоящую неделю.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.