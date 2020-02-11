11 Февр. 2020 2020-02-11T11:32:19+03:00

Владивостокская гимнастка пришла в себя, сексуальная тиктокерша интригует сеть а погода несет сюрпризы 00:00 00:00

В 8:00 расскажем о гимнастке, которая упала с пятиметровой высоты, поговорим о погодной аномалии и обсудим ролик сексуальной тиктокерши.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.