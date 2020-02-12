2020-02-12T04:05:25+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Скандал с камчатской ведущей новостей: что о нем думает сама героиня видеоролика и директор ГТРК?

Эфир 12 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Скандал с камчатской ведущей новостей: что о нем думает сама героиня видеоролика и директор ГТРК?

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В 8:00 в эфире радио "Комсомольская правда" будем обсуждать скандал, который разразился вокруг журналиста федерального телеканала. Ведущая программы «Вести» ГТРК «Камчатка» Александра Новикова стал известна далеко за пределами полуострова после того, как в сеть попал один из дублей записи телесюжета о пособиях для льготников. Рассказывая про 137 рублей на путевки в санаторий, Александра не смогла сдержать смех. В эфире прозвучат комментарии самой ведущей и директора камчатского филиала ГТРК.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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