Каким будет новый ледовый марафон во Владивостоке?
Эфир 12 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Каким будет новый ледовый марафон во Владивостоке?
В 9:00 еженедельная программа “Больше ППравил”, где мы рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. В гостях - Ольга Гаева, спортивный директор ледового марафона и Александрина Эрн, пресс-секретарь марафона.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.