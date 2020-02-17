17 Февр. 2020 2020-02-17T05:56:40+03:00

Когда закончится снегопад, как сегодня работают школы Владивостока и насколько хватит нам запасов овощей? (часть 2) 00:00 00:00

Когда закончится снегопад, как сегодня работают школы Владивостока и насколько хватит нам запасов овощей? 00:00 00:00

Сегодня на радио "Комсомольская правда" подводим итоги недели. Обсудим ситуацию с нехваткой овощей и узнаем, что сделало руководство края для преодоления овощного кризиса. Обсудим также сегодняшнюю погоду: узнаем, когда закончится снегопад и выясним, как сегодня работают школы города.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.