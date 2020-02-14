Как добиться своей любви? Раскрываем секреты на радио "Комсомольская правда"
Эфир 14 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Как добиться своей любви? Раскрываем секреты на радио "Комсомольская правда"
В 9:00 вместе с Сергеем Кимом, многодетным отцом, основателем альянса инициатив «Приморье без сирот» и его супругой Надеждой Ким поговорим о самом прекрасном - о любви.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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