14 Февр. 2020 2020-02-14T04:35:43+03:00

Как добиться своей любви? Раскрываем секреты на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

В 9:00 вместе с Сергеем Кимом, многодетным отцом, основателем альянса инициатив «Приморье без сирот» и его супругой Надеждой Ким поговорим о самом прекрасном - о любви.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.