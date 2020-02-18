18 Февр. 2020 2020-02-18T08:14:45+03:00

Все о записи ребенка в школу на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Сегодня на радио "Комсомольская правда" вместе с Людмилой Крупиной, начальником отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, побеседуем о приеме и записи детей в школы города. Эксперт ответит на вопросы ведущих и радиослушателей а также даст несколько полезных советов.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.