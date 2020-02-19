19 Февр. 2020 2020-02-19T04:28:21+03:00

Как погасить долги "Луча", и кто мешает уборке снега во Владивостоке? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим, как руководство края решает долговые проблемы "Луча". Что мешает городской администрации убирать улицы Владивостока от снега и стали ли поступать в Приморье овощи из Китая?

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.