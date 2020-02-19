2020-02-19T04:28:21+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Как погасить долги "Луча", и кто мешает уборке снега во Владивостоке?

Эфир 19 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как погасить долги "Луча", и кто мешает уборке снега во Владивостоке?

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим, как руководство края решает долговые проблемы "Луча". Что мешает городской администрации убирать улицы Владивостока от снега и стали ли поступать в Приморье овощи из Китая?

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Долги "Луча", помехи в уборке снега, а также спорт в политике с Полиной Степаненко на радио "Комсомольская правда".

Скачать передачу [mp3, 39.7 МБ]
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