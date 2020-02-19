Павел Панченко о спорте в политике, здоровых привычках и тайм менеджменте
Эфир 19 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Павел Панченко о спорте в политике, здоровых привычках и тайм менеджменте
В еженедельной программе “Больше ППравил”, мы традиционно рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Наш гость сегодня - Павел Панченко, Заместитель председателя Муниципального комитета Славянского городского поселения, депутат Думы Славянского городского поселения. Председатель правления Федерации рыболовного спорта г. Владивостока. Поговорим о спорте и политике. Есть ли между этими двумя словами взаимосвязь?
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Долги "Луча", помехи в уборке снега, а также спорт в политике с Полиной Степаненко на радио "Комсомольская правда".