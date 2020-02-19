19 Февр. 2020 2020-02-19T04:28:21+03:00

Павел Панченко о спорте в политике, здоровых привычках и тайм менеджменте 00:00 00:00

В еженедельной программе “Больше ППравил”, мы традиционно рассказываем о том, как вести правильный образ жизни вместе с блогером, общественным деятелем, сторонником ЗОЖ правильного питания Полиной Степаненко. Наш гость сегодня - Павел Панченко, Заместитель председателя Муниципального комитета Славянского городского поселения, депутат Думы Славянского городского поселения. Председатель правления Федерации рыболовного спорта г. Владивостока. Поговорим о спорте и политике. Есть ли между этими двумя словами взаимосвязь?

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Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.