20 Февр. 2020 2020-02-21T05:31:17+03:00

Все об инфраструктуре Владивостока и подготовке кадров с экспертом Грудининым на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

21 февраля в эфире радио "Комсомольская правда" вместе с экспертом, генеральным директором ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития « ГИПРОГОР» Михаилом Грудининым поговорим о Владивостоке с точки зрения градостроителя. Как улучшить инфраструктуру города и подготовить профессиональные кадры. Где найти деньги на городское развитие и как сделать пространства привлекательными? Об этом и многом другом беседуем в прямом эфире с 9:00.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.