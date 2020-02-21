21 Февр. 2020 2020-02-21T05:31:34+03:00

Подробности жесткой посадки Ан-2, отставки мэра Авдеева и в каких случаях меняется размер пенсии? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем подробности жесткой посадки Ан-2 в Магадане, выясним, за что мэр Артема ушел в отставку, а также узнаем, в каких случаях может изменяться размер пенсии.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.