24 Февр. 2020 2020-02-25T04:57:14+03:00

Что делать, если вас укусил клещ? 00:00 00:00

25 февраля в эфире радио "Комсомольская правда" с 9.05 до 9.45 разбираемся вместе с экспертами. Что делать, если вас укусил клещ? Какую помощь вам могут оказать по полису ОМС, и сколько придётся заплатить из вашего кармана на обследования и лечение? Как можно сократить ваши расходы и не разориться на укусах клещей? Все это и многое другое в эфире радио «Комсомольская правда».

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.