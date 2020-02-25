В Приморье распустилась верба, Савкин оказался сильнее "Урала", а кто-то припарковал автомобиль в море
Эфир 25 февраля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
В Приморье распустилась верба, Савкин оказался сильнее "Урала", а кто-то припарковал автомобиль в море
Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о новом рекорде Ивана Савкина, узнаем, где в крае распустилась верба, а также выясним, когда в Приморье ждать очередного снегопада. Обсудим также курьезный случай с парковкой автомобиля прямо... в море.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
В Приморье распустилась верба, Савкин оказался сильнее "Урала", а кто-то припарковал автомобиль в море.