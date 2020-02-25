25 Февр. 2020 2020-02-25T06:36:39+03:00

В Приморье распустилась верба, Савкин оказался сильнее "Урала", а кто-то припарковал автомобиль в море 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о новом рекорде Ивана Савкина, узнаем, где в крае распустилась верба, а также выясним, когда в Приморье ждать очередного снегопада. Обсудим также курьезный случай с парковкой автомобиля прямо... в море.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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