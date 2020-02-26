Как себя чувствуют бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess и на какую хитрость пошел житель Фокино ради сердца красавицы?
Эфир 26 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Как себя чувствуют бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess и на какую хитрость пошел житель Фокино ради сердца красавицы?
Сегодня на радио "Комсомольская правда" выясним, в каких условиях проходят карантин бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess. Поговорим о жителе Фокино, который пошел на хитрость ради сердца красавицы, а также расскажем о том, как модель из Владивостока популяризирует красоты родного края.
Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Как себя чувствуют бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess, и когда самое время привести себя в форму?.