27 Февр. 2020 2020-02-27T06:58:14+03:00

Когда у Владивостока появится город-спутник, где поставят новые дорожные камеры и ждать ли снега на выходные? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем прогноз погоды на выходные от главного редактора портала "Примпогода" Марины Парфеновой, выясним, где установят новые дорожные камеры и узнаем, что за город-спутник появится у Владивостока.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.