2020-02-27T06:57:50+03:00
Что приморцу хорошоу
Юлия АХРИМОВА

"Туманному стону" - 35. Участники приморской группы дали интервью на радио "Комсомольская правда"

Эфир 27 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

"Туманному стону" - 35. Участники приморской группы дали интервью на радио "Комсомольская правда"

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" побеседуем с участниками группы "Туманный стон". 28 февраля они дают большой концерт по случаю своего 35-летия. О творческом пути и дальнейших планах, любви к музыке и ненависти к студийной записи расскажут участники "Туманного стона" Леонид Штительман и Евгений Звидённый.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Когда у Владивостока появится город-спутник, где поставят новые дорожные камеры и как отметят 35-летие группа "Туманный стон".

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