2020-02-28T05:47:17+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Артем Самсонов о поправках в краевой бюджет, муниципальной реформе и сохранении санаторно-курортной зоны

Эфир 28 февраля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Артем Самсонов о поправках в краевой бюджет, муниципальной реформе и сохранении санаторно-курортной зоны

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Вместе с заместителем председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности Артемом Самсоновым подведем итоги прошедшего заседания и узнаем, как изменится жизнь приморцев с этого года.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Артем Самсонов о поправках в краевой бюджет, муниципальной реформе и сохранении санаторно-курортной зоны.

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