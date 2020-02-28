28 Февр. 2020 2020-02-28T05:47:29+03:00

Как в Приморье будет организована перепись населения в 2020 году, и как стать переписчиком? 00:00 00:00

В 9:00 вместе с руководителем Приморскстата Натальей Бауковой и начальником отдела статистики населения и здравоохранения Екатериной Маликовой узнаем все о грядущей переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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