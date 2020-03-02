2 Март 2020 2020-03-02T07:17:39+03:00

Как изменится наша жизнь с 1 марта и сколько нужно гладить кошку, чтобы унять стресс? 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем о новых законах, вступивших в силу 1 марта, поговорим о перелетах в Южную Корею, а также выясним, сколько времени нужно гладить кошку, чтобы избавиться от стресса.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.