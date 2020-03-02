2020-03-02T07:17:39+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Как изменится наша жизнь с 1 марта и сколько нужно гладить кошку, чтобы унять стресс?

Эфир 2 марта в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как изменится наша жизнь с 1 марта и сколько нужно гладить кошку, чтобы унять стресс?

00:00
00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" узнаем о новых законах, вступивших в силу 1 марта, поговорим о перелетах в Южную Корею, а также выясним, сколько времени нужно гладить кошку, чтобы избавиться от стресса.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скандал на Масленицу, погоня за косулей и изменение в законах с 1 марта 2020 года.

Скачать передачу [mp3, 39.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
24 на 7: жители Приморья могут бесплатно заготавливать валежник круглый год
Цветы, косметика, гаджеты: рейтинг подарков в Приморье на 23 февраля и 8 марта
Огурцы и помидоры перестали пугать жителей Приморья своими ценниками
Водителя, который вытолкал из автобуса 94-летнего участника войны, оштрафовали в Приморье
Красивые мужчины в дорогих костюмах на улицах Владивостока дарили розы женщинам
Почему эксперты ВОЗ высоко оценили противоэпидемическую работу Китая?
Вторые сутки в Приморье ищут без вести пропавшую красавицу Софию
Жительницу Владивостока, выбросившую своего младенца с окна 8 этажа, признали невменяемой
Из Китая в Приморье продолжают перевозить граждан
Новые жертвы снегопада: популярная трасса во Владивосток заблокирована из-за массовых ДТП
В Приморье осудят женщину, выбросившую собаку с 5 этажа из-за ссоры с ее хозяином
Элитный кроссовер превратился в груду металла после встречи с ЗИЛом в Приморье
Владивосток встречает весну снегом и 7-балльными пробками
Масштабная эвакуация авто на Масленицу возмутила жителей Владивостока
В Уссурийске спасатели вытащили из огня мужчину
Особенный день: 29 февраля в Приморье родились 16 малышей
На днях воткнул нож в шею собутыльника: правоохранители задержали 24-летнего парня из Приморья
В первый день весны в Приморье выпадет снег