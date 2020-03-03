3 Март 2020 2020-03-03T05:13:42+03:00

Фразы и слова-паразиты, которые раздражают людей, и как от них избавиться 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о фразах, которые выводят вас из себя. Вместе с нами в студии коуч, тренер публичных выступлений, радиоведущая, основатель студии риторики и психологии общения “Держи слово” Полина Мансурова. Вместе с ней выясним, как избавиться от слов паразитов и как приучить себя к красивой речи.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.