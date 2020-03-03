2020-03-03T05:13:28+03:00
Что приморцу хорошоу

Лучшие подарки на 8 марта, рекордсмен среди смартфонов и изменения правил для владельцев недвижимости

Эфир 3 марта в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Лучшие подарки на 8 марта, рекордсмен среди смартфонов и изменения правил для владельцев недвижимости

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" беседуем о самых популярных подарках на 23 февраля и 8 марта, обсуждаем очередного рекордсмена среди смартфонов и обсуждаем смену правил для владельцев недвижимости.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Фразы и слова-паразиты, которые раздражают людей, и как от них избавиться.

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