2020-03-06T03:52:37+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Об изменениях в медицине, менеджменте качества и "Клинике года 2020" с министром здравоохранения Приморья Анастасией Худченко

Эфир 6 марта в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Об изменениях в медицине, менеджменте качества и "Клинике года 2020" с министром здравоохранения Приморья Анастасией Худченко

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" в наших гостях - министр здравоохранения Приморского края Анастасия Геннадьевна Худченко. Вместе с ней побеседуем об изменениях в сфере, улучшении качества медобслуживания и о проекте "Клиника года 2020".

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Об изменениях в медицине, менеджменте качества и "Клинике года 2020" с министром здравоохранения Приморья Анастасией Худченко.

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