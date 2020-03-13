2020-03-13T15:44:46+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВ

Что будет, если открыть двери всех тюрем и колоний

Ведущие утреннего шоу Илья Кузнецов и Алексей СамуськовВедущие утреннего шоу Илья Кузнецов и Алексей Самуськов

Отмечаем День работников уголовно-исполнительной системы в эфире утреннего шоу

Что Приморцу ХороШОУ - День работников уголовно-исполнительной системы

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12 марта - профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы, тех, кто ограждает законопослушных граждан от преступников. Служба, бесспорно, важная и сложная. Представьте, что было бы, если эта служба бы исчезла, и все колонии и тюрьмы распахнули свои ворота? Так что за праздник? Кто работает во ФСИН? Какими достижениями может похвастаться служба и на какие проблемы посетовать?

Об этом и многом другом беседуем в эфире радио «Комсомольская правда» с врио начальника ГУФСИН России по Приморскому краю полковником внутренней службы Кирсановым Евгением Анатольевичем.

Слушайте радио «Комсомольская правда» на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Свои вопросы любому гостю вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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