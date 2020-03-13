Что будет, если открыть двери всех тюрем и колоний

13 Март 2020 2020-03-13T15:44:46+03:00

Что Приморцу ХороШОУ - День работников уголовно-исполнительной системы 00:00 00:00

12 марта - профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы, тех, кто ограждает законопослушных граждан от преступников. Служба, бесспорно, важная и сложная. Представьте, что было бы, если эта служба бы исчезла, и все колонии и тюрьмы распахнули свои ворота? Так что за праздник? Кто работает во ФСИН? Какими достижениями может похвастаться служба и на какие проблемы посетовать?

Об этом и многом другом беседуем в эфире радио «Комсомольская правда» с врио начальника ГУФСИН России по Приморскому краю полковником внутренней службы Кирсановым Евгением Анатольевичем.

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