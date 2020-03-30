2020-03-30T14:28:48+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

На что управляющие компании тратят наши деньги?

Генеральный директор УК "ВладДом" отвечает на вопросы слушателей и радиоведущих в прямом эфире радио "Комсомольская правда"

На что управляющие компании тратят наши деньги? Виктория Гарбузова отвечает в эфире радио "Комсомольская правда"

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Каждый день мы сталкиваемся с работой управляющих компаний и ТСЖ. Зачастую нам попросту непонятно, какую работу они проводят, на какие риски им приходится идти и, наверное, самое главное – куда же уходят деньги, которые мы платим за коммуналку.

Сегодня у нас в студии на эти и другие вопросы отвечает генеральный директор УК "ВладДом" Виктория Валерьевна Гарбузова. Как сменить управляйку? Откуда берутся деньги и на что их тратят? Как налажена работа в условиях общероссийской самоизоляции из-за коронавируса? Это и многое другое в эфире радио "Комсомольская правда".

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