30 Март 2020 2020-03-30T14:28:48+03:00

На что управляющие компании тратят наши деньги? Виктория Гарбузова отвечает в эфире радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Каждый день мы сталкиваемся с работой управляющих компаний и ТСЖ. Зачастую нам попросту непонятно, какую работу они проводят, на какие риски им приходится идти и, наверное, самое главное – куда же уходят деньги, которые мы платим за коммуналку.

Сегодня у нас в студии на эти и другие вопросы отвечает генеральный директор УК "ВладДом" Виктория Валерьевна Гарбузова. Как сменить управляйку? Откуда берутся деньги и на что их тратят? Как налажена работа в условиях общероссийской самоизоляции из-за коронавируса? Это и многое другое в эфире радио "Комсомольская правда".