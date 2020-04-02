2 Апр 2020 2020-04-02T07:31:22+03:00

Запретят ли приморцам ездить на кладбища и ходить в лес, а также почему "Адмирал" покинул КХЛ 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим новые изменения из-за режима полной самоизоляции Приморья. Можно ли ездить на кладбища и ходить в лес? Что от вас может потребовать полицейский и как правильно соблюдать режим самоизоляции?

Также выясним, почему "Адмирал" покидает КХЛ и порассуждаем, каким будет спорт в Приморье после эпидемии коронавируса.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.