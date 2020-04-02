2020-04-02T14:38:55+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЮлия АХРИМОВА

Как выжить бизнесу в условиях коронавируса и какие существуют меры поддержки от правительства Приморья?

Что приморцу хороШоу: как выжить бизнесу в условиях коронавируса и какие существуют меры поддержки от правительства Приморья?Что приморцу хороШоу: как выжить бизнесу в условиях коронавируса и какие существуют меры поддержки от правительства Приморья?

Эфир 2 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как выжить бизнесу в условиях коронавируса и какие существуют меры поддержки от правительства Приморья?

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Пока все следят за растущими цифрами заразившихся и умерших от коронавирусной инфекции, на второй план отходят вопросы экономики. Но это пока, совсем скоро несколько месяцев кризиса выльются в банкротства, увольнения и передел рынка. О том, что ждет малый и средний бизнес, и какие меры стоит предпринять уже сейчас, чтобы выжить, рассказывают уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина и индивидуальный предприниматель, собственник гостиниц «Бирюза», «Фонтанка» Константин Бурносов.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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