2 Апр 2020 2020-04-02T14:38:55+03:00

Что приморцу хороШоу: как выжить бизнесу в условиях коронавируса и какие существуют меры поддержки от правительства Приморья?

Как выжить бизнесу в условиях коронавируса и какие существуют меры поддержки от правительства Приморья? 00:00 00:00

Пока все следят за растущими цифрами заразившихся и умерших от коронавирусной инфекции, на второй план отходят вопросы экономики. Но это пока, совсем скоро несколько месяцев кризиса выльются в банкротства, увольнения и передел рынка. О том, что ждет малый и средний бизнес, и какие меры стоит предпринять уже сейчас, чтобы выжить, рассказывают уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина и индивидуальный предприниматель, собственник гостиниц «Бирюза», «Фонтанка» Константин Бурносов.

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