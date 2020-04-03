3 Апр 2020 2020-04-07T04:27:12+03:00

Каким будет приморский спорт после коронавируса? 00:00 00:00

Приморье остается без большого спорта. "Адмирал", "Луч", "Спартак" и "Приморочка" остались без краевого финансирования. в сезоне 20/21 хоккеисты не будут участвовать,а сине-желтые и вовсе попадут в любительскую лигу - третий дивизион. Почему было принято такое решение? Что же станет со спортом в Приморье после эпидемии коронавируса? Сохранится ли молодежка и есть ли будущее у приморского профессионального спорта? Эти и другие вопросы обсуждаем с известными спортсменами приморья. Своим мнением поделятся Виктор Тарабарин, президент федерации кикбоксинга Приморского края, Михаил Ермаков, президент федерации парусного спорта Приморского края и Константин Цыбулин, директор Центра развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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