2020-04-07T04:27:12+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Каким будет приморский спорт после коронавируса?

Эфир 2 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Каким будет приморский спорт после коронавируса?

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Приморье остается без большого спорта. "Адмирал", "Луч", "Спартак" и "Приморочка" остались без краевого финансирования. в сезоне 20/21 хоккеисты не будут участвовать,а сине-желтые и вовсе попадут в любительскую лигу - третий дивизион. Почему было принято такое решение? Что же станет со спортом в Приморье после эпидемии коронавируса? Сохранится ли молодежка и есть ли будущее у приморского профессионального спорта? Эти и другие вопросы обсуждаем с известными спортсменами приморья. Своим мнением поделятся Виктор Тарабарин, президент федерации кикбоксинга Приморского края, Михаил Ермаков, президент федерации парусного спорта Приморского края и Константин Цыбулин, директор Центра развития физкультуры и массового спорта среди различных категорий населения.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Как Почта России работает во время самоизоляции, будет ли на столах приморцев в этом году свежая рыба и как стать официально безработным?

В студии: Алексей САМУСЬКОВ, Юлия АХРИМОВА
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