7 Апр 2020 2020-04-07T04:45:47+03:00

Устранение цифрового неравенства, начало дистанционного обучения и режим сппецпропусков 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская права" поговорим о старте домашнего обучения для приморских школьников. Все ли нормально освоили технологию и нет ли сбоев в работе?

Поговорим также и о пропуске на работу во время действия режима полной самоизоляции. Кто может получить этот пропуск, какие для этого нужны документы и где получить заветное разрешение - ответим в прямом эфире.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.