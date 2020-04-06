6 Апр 2020 2020-04-07T04:36:23+03:00

Удалось ли спасти зоопарк от голода, и какие советы на время самоизоляции даст врач дерматолог? 00:00 00:00

Узнаем советы врача-дерматолога о профилактике во время самоизоляции и выясним, какую помощь от неравнодушных граждан получил зоопарк "Садгород" для спасения своих питомцев.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.