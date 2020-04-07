7 Апр 2020 2020-04-07T04:45:55+03:00

Как Почта России работает во время самоизоляции, будет ли на столах приморцев в этом году свежая рыба и как стать официально безработным? 00:00 00:00

Узнаем сегодня, по какому графику работают отделения Почты России и как можно получать все услуги онлайн не выходя из дома?

Актуальный вопрос - будет ли на столах приморцев в этом году свежая рыба. На этот и другой вопрос ответит Георгий Мартынов, Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Также узнаем, как официально получить статус безработного и получать при этом необходимые социальные выплаты.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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