15 Апр 2020 2020-04-16T04:34:30+03:00

Как научить ребенка питаться правильно? 00:00 00:00

Вместе с блогером, общественным деятелем и сторонником общественного питания Полиной Степаненко в программе "Больше ППравил" выясним, нужно ли заставлять ребенка есть полезную еду, как найти к нему правильный подход в части питания и что нужно сделать, чтобы дети сами захотели есть правильно.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.