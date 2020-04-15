2020-04-16T04:34:30+03:00
Больше ППравил
Илья КУЗНЕЦОВПолина СТЕПАНЕНКОЮлия АХРИМОВА

Как научить ребенка питаться правильно?

Как научить ребенка питаться правильно?Как научить ребенка питаться правильно?

Эфир 15 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как научить ребенка питаться правильно?

00:00
00:00

Вместе с блогером, общественным деятелем и сторонником общественного питания Полиной Степаненко в программе "Больше ППравил" выясним, нужно ли заставлять ребенка есть полезную еду, как найти к нему правильный подход в части питания и что нужно сделать, чтобы дети сами захотели есть правильно.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 40.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Онлайн-карту работающего малого бизнеса создала МТС
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
Переболевшую коронавирусом женщину в Приморье выписали из больницы
В Приморье открыли движение по разрушенному ранее мосту в Романовке
Статус "подозрительная пациентка" получила жительница Ханкайского района Приморья
Работники в возрасте 65 лет и старше имеют право на оплачиваемый больничный по карантину с 6 по19 апреля
Начинается коллапс: полиция проверяет всех желающих попасть на закрытый остров Русский
Пришли результаты анализов на коронавирус у тех, кто контактировал с зараженными в Подъяпольском
Еще у почти 20 человек, включая медиков, подозревают коронавирус в Приморье
Родственников красноармейца, погибшего в боях на Смоленщине в годы ВОВ, разыскивают в Приморье
Новая технология АО «Восточный Порт» по пылеподавлению не имеет мировых аналогов