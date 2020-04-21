2020-04-21T11:00:15+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

"Комсомолка" запускает марафон "Музыка против коронавируса"

Эфир 21 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

"Комсомолка" запускает марафон "Музыка против коронавируса"

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Мы начинаем наш объединяющий марафон «Музыка против короновируса» в формате 3-х часовых онлайн-концертов прямо из закрытой музыкальной студии и студии радио «КП».

В пятницу 24 апреля с 18:00 до 21:00 в студии будут играть приглашенные исполнители. Без зрителей, но для всех - выступления мы будем транслировать в режиме реального времени на радио «КП», на сайте DV.KP.RU и в наших соцсетях. Участники марафона - популярные приморские исполнители - выйдут на связь и расскажут, почему они решили принять участие в марафоне.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Скачать передачу [mp3, 40.3 МБ]
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