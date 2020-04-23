2020-04-23T06:25:31+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Рекордное число заболевших COVID-19 в крае, дистанционный первомай и итоги совещания губернатора края с президентом

Эфир 23 апреля в 8:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Рекордное число заболевших COVID-19 в крае, дистанционный первомай и итоги совещания губернатора края с президентом

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Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" поговорим о рекордном числе заразившихся коронавирусом в Приморье, обсудим первомайскую демоснтрацию в режиме онлайн, а также подведем итоги совещания Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

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