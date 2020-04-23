23 Апр 2020 2020-04-24T08:56:47+03:00

Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева о работе вуза в режиме самоизоляции, волонтерах и добрых традициях 00:00 00:00

Волонтёры ВГУЭС присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и помогают пожилым людям, которым нужно минимизировать контакты. Добровольцы покупают и доставляют товары первой необходимости одиноким или недееспособным людям, оказывают юридическую и психологическую помощь, а также организуют онлайн-общение с ними. Сегодня мы решили рассказать о том, как работает в режиме самоизоляции ВГУЭС. В прямой эфир выйдет Татьяна Валерьевна Терентьева, доктор экономических наук, профессор, ректор ВГУЭС.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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