27 Апр 2020 2020-04-29T04:25:45+03:00

Когда стоит ждать послабления режима и какая новая опасность угрожает приморцам? 00:00 00:00

Сегодня говорим о возможном послаблении режима самоизоляции, узнаем, все ли туристы вернулись из Кореи и Бали на родину, а также выясним, какая новая опасность угрожает здоровью приморцев.

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