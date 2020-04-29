29 Апр 2020 2020-04-30T04:23:43+03:00

В Приморье видеокамеры будут бороться с коронавирусом, а Т-34 получит имя участника войны Ефима Гольдберга 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" обсудим, сколько людей в Приморье победили коронавирус, как именно видеокамеры с функцией распознавания лиц будут бороться с коронавирусом и обсудим присвоение имени Ефима Гольдберга танку Т-34.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

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