29 Апр 2020 2020-04-30T04:23:43+03:00

Как сохранить здоровье и фигуру в условиях самоизоляции? 00:00 00:00

Сегодня в студии Полина Степаненко, сторонник правильного питания, ЗОЖ, блогер, общественный деятель и амбассадор всех забегов и марафонов и Ольга Гаева, спортивный директор бегового клуба RunDNSRun. Вместе обсуждаем, как спортсмены проводят режим самоизоляции. Как сохранить здоровье и хорошую форму в самоизоляции, сегодня расскажут известные приморские спортсмены и тренеры.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.