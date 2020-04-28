28 Апр 2020 2020-04-30T04:23:43+03:00

Как изменится законодательство края, рассказывает председатель Законодательного собрания Приморья 00:00 00:00

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. В ходе апрельской сессии депутаты рассмотрели 10 вопросов. О том, какие важные для Приморья вопросы были приняты, сегодня расскажет Александр Иванович Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края.

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