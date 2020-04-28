2020-04-30T04:23:43+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЮлия АХРИМОВА

Как изменится законодательство края, рассказывает председатель Законодательного собрания Приморья

Эфир 28 апреля в 9:00 на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как изменится законодательство края, рассказывает председатель Законодательного собрания Приморья

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На прошлой неделе состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. В ходе апрельской сессии депутаты рассмотрели 10 вопросов. О том, какие важные для Приморья вопросы были приняты, сегодня расскажет Александр Иванович Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края.

Прямой эфир радио Комсольская Правда Владивосток.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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