7 Май 2020 2020-05-07T18:26:26+03:00

Перенос ЕГЭ, школы сами решат, когда уходить на каникулы, и закрытие гостиниц и кафе у моря 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио "Комсомольская правда" побеседуем о возможном переносе ЕГЭ на июль, обсудим рекомендации школам по окончанию учебного года и разберемся в ситуации с закрытием пляжей, гостиниц и кафе у моря.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.